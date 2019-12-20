В свое время Москва была под Киевом: в МИД отреагировали на заявления Путина

“Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина, никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? В свое время Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях”, — заявил замминистра.

Отметим, на пресс конференции 19 декабря во время большой пресс-конференции Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины — это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.

Как сообщал УНН, накануне Путин заявил, что его “насторожили” слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности пересмотра “минских соглашений”.