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Мер Херсона Путіну: Споконвічні російські території – це болота під Москвою

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко та депутати міської ради заперечили слова президента Росії Володимира Путіна, який назвав Причорномор’я “споконвічними російськими територіями”. Про це йдеться на сайті міської ради Херсона, передає УНН.

“Мені здається, ми маємо нагадати Путіну і всім його прибічникам, що споконвічні російські території — це болота під Москвою. Все інше — це території, якими московити заволоділи, завдячуючи власній тваринній жорстокості і підступності. Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, використовуючи моменти слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли побудувати велику імперію. Велику за розмірами, я маю на увазі. Ця імперія стоїть на кістках”, — заявив Миколаєнко.

Він наголосив, що південь України є українським “етнічно, ментально, географічно, культурно”.

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Звернення Миколаєнка підтримали 33 депутати Херсонської міської ради.

19 грудня Путін під час своєї пресконференції назвав “усе Причорномор’я, західні землі російські” “споконвічно російськими територіями, які до України взагалі ніколи не мали жодного стосунку”. На його думку, ці землі передали Україні під час створення Радянського Союзу “для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні”.

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