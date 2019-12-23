Зеленський в компанії світових лідерів і Путін на оленях: різдвяна обкладинка The Week
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський потрапив на обкладинку журналу The Week в компанії президента США Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані, а також юної екоактивістки Грети Тумберг, британського прем’єра Бориса Джонсона та президента РФ Володимира Путіна, що летить у бік Кремля на упряжці з оленями, передає УНН.
Так, на обкладинці номера “Обличчя року 2019”, який має вийти в тираж 27 грудня 2019 року, Трамп і Зеленський перетягують умовний “Джавелін”, що символізує військову допомогу США Україні.
Також на обкладинці присутня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, яка кидає в Трампа сніжку, та генеральний прокурор США Вільям Барр, який “підпалює” розслідування спецпрокурора у справі про російське втручання в американські вибори Роберта Мюллера.
Як повідомляв УНН, раніше цього місяця Зеленський з’явився на обкладинці журналу Time.