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Зеленський в компанії світових лідерів і Путін на оленях: різдвяна обкладинка The Week

Київ • УНН

 • 84446 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський потрапив на обкладинку журналу The Week в компанії президента США Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані, а також юної екоактивістки Грети Тумберг, британського прем’єра Бориса Джонсона та президента РФ Володимира Путіна, що летить у бік Кремля на упряжці з оленями, передає УНН.

Так, на обкладинці номера “Обличчя року 2019”, який має вийти в тираж 27 грудня 2019 року, Трамп і Зеленський перетягують умовний “Джавелін”, що символізує військову допомогу США Україні.

Також на обкладинці присутня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, яка кидає в Трампа сніжку, та генеральний прокурор США Вільям Барр, який “підпалює” розслідування спецпрокурора у справі про російське втручання в американські вибори Роберта Мюллера.

Як повідомляв УНН, раніше цього місяця Зеленський з’явився на обкладинці журналу Time.

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