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Неголений і в светрі: Зеленський з'явиться на обкладинці Time

Неголений і в светрі: Зеленський з'явиться на обкладинці Time

Київ • УНН

 • 63068 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Авторитетне видання Time в грудні присвятить головну статтю номера Президенту України Володимиру Зеленському. Номер із Зеленським на обкладинці вийде 16 грудня, передає УНН.

"Я не боюся питань про імпічмент", - наводить видання цитату Президента. Так, статтю під назвою The Man in the Middle (з англ. "Людина посередині") ілюструє зображення Зеленського, зроблене 30 листопада в його київському офісі під час інтерв'ю Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza.

"Президент України Володимир Зеленський про перебування між Путіним і Трампом", - йдеться в анонсі.

Як повідомляв УНН, раніше в інтерв'ю Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza заявив Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський проект газопроводу "Північний потік - 2" послабив позиції України на газових переговорах, при цьому не виключено, що питання транзиту може бути розглянуте в рамках зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня.

Українські Національні Новини

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