Небритый и в свитере: Зеленский появится на обложке Time

“Я не боюсь вопросов об импичменте”, — наводит издание цитату Президента. Так, статью под названием The Man in the Middle (с англ. “Человек посередине”) иллюстрирует изображение Зеленского, сделанное 30 ноября в его киевском офисе во время интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

“Президент Украины Владимир Зеленский о нахождении между Путиным и Трампом”, — говорится в анонсе.

Как сообщал УНН, ранее в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский проект газопровода “Северный поток — 2” ослабил позиции Украины на газовых переговорах, при этом не исключено, что вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи “нормандской четверки” 9 декабря.