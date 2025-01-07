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На Полтавщине взрывотехники полиции обезвредили боевые части вражеских БПЛА

На Полтавщине взрывотехники полиции обезвредили боевые части вражеских БПЛА

Киев  •  УНН

 • 9464 просмотра

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Взрывотехники полиции Полтавщины совершили около 40 выездов на места взрывов с начала 2025 года. Специалисты обезвредили боевые части сбитых вражеских БПЛА и напомнили правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

На Полтавщине полицейские взрывотехники активно работают над обезвреживанием последствий вражеских атак. С начала 2025 года специалисты совершили около 40 выездов на места взрывов и обстрелов в регионе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Полтавской области, пишет УНН.

Только за несколько дней 2025 года полицейские взрывотехники осуществили около 40 служебных выездов, из которых большая часть - это места взрывов и вражеских обстрелов в регионе. Во время работы на месте обнаружены обломки сбитых вражеских беспилотников, боевые части которых не сдетонировали и представляли реальную угрозу для людей. С соблюдением мер безопасности взрывотехники полиции осмотрели остатки беспилотников и обезвредили их боевые части,

- говорится в сообщении.

Полиция напоминает о важности соблюдения правил безопасности. В частности, категорически запрещено:

- приближаться к остаткам дронов, ракет или снарядов

- трогать и переносить подозрительные предметы

- пользоваться телефонами вблизи находок

- разбирать обломки на металлолом и хранить их дома

В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Также в полиции напомнили порядок действий в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки. В таких случаях необходимо:

- ни в коем случае не трогать подозрительный предмет;

- немедленно сообщить о находке в полицию (102) или спасателям (101);

- обозначить место опасности яркой тканью, веткой или лентой;

- предупредить об опасности прохожих;

- отойти от подозрительных предметов на безопасное расстояние (на открытой местности - не менее 100 метров, а в помещении - не менее 50 метров);

- дождаться приезда полицейских или спасателей и указать им место, где находится опасный предмет.

Среди опасных предметов могут быть и беспилотные летательные аппараты, на которых может быть датчик цели. Когда человек подходит к нему, происходит взрыв. Будьте осторожны и всегда соблюдайте правила безопасности!

- добавили в полиции.

На Киевщине спасатели обезвредили вражеский дрон с боевой частью18 дек. 2024, 18:38 • 24524 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат