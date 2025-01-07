На Полтавщине взрывотехники полиции обезвредили боевые части вражеских БПЛА
Киев • УНН
Взрывотехники полиции Полтавщины совершили около 40 выездов на места взрывов с начала 2025 года. Специалисты обезвредили боевые части сбитых вражеских БПЛА и напомнили правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов.
На Полтавщине полицейские взрывотехники активно работают над обезвреживанием последствий вражеских атак. С начала 2025 года специалисты совершили около 40 выездов на места взрывов и обстрелов в регионе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Полтавской области, пишет УНН.
Только за несколько дней 2025 года полицейские взрывотехники осуществили около 40 служебных выездов, из которых большая часть - это места взрывов и вражеских обстрелов в регионе. Во время работы на месте обнаружены обломки сбитых вражеских беспилотников, боевые части которых не сдетонировали и представляли реальную угрозу для людей. С соблюдением мер безопасности взрывотехники полиции осмотрели остатки беспилотников и обезвредили их боевые части,
Полиция напоминает о важности соблюдения правил безопасности. В частности, категорически запрещено:
- приближаться к остаткам дронов, ракет или снарядов
- трогать и переносить подозрительные предметы
- пользоваться телефонами вблизи находок
- разбирать обломки на металлолом и хранить их дома
В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.
Также в полиции напомнили порядок действий в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки. В таких случаях необходимо:
- ни в коем случае не трогать подозрительный предмет;
- немедленно сообщить о находке в полицию (102) или спасателям (101);
- обозначить место опасности яркой тканью, веткой или лентой;
- предупредить об опасности прохожих;
- отойти от подозрительных предметов на безопасное расстояние (на открытой местности - не менее 100 метров, а в помещении - не менее 50 метров);
- дождаться приезда полицейских или спасателей и указать им место, где находится опасный предмет.
Среди опасных предметов могут быть и беспилотные летательные аппараты, на которых может быть датчик цели. Когда человек подходит к нему, происходит взрыв. Будьте осторожны и всегда соблюдайте правила безопасности!
На Киевщине спасатели обезвредили вражеский дрон с боевой частью18 дек. 2024, 18:38 • 24524 просмотра