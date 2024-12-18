На Киевщине спасатели обезвредили вражеский дрон с боевой частью

В Киевской области саперы обезвредили вражеский БПЛА с боевой частью. передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, опасную находку обнаружили в одном из районов Киевской области.

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Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли опасную находку и обезвредили ее на специальной площадке.