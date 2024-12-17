Из-за атаки БПЛА на Киевщине повреждена квартира в многоэтажке - Кравченко
Киев • УНН
В результате утренней атаки вражеских БПЛА на Киевщине повреждено остекление квартиры в многоэтажке и автомобиль. Пострадавших нет, попаданий в критическую инфраструктуру не допущено.
В Киевской области в результате утренней атаки вражеских беспилотников повреждено остекление квартиры в одной из многоэтажек и автомобиль. Обошлось без пострадавших. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Как указал Кравченко, утром тревога на Киевщине объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.
Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В результате атаки повреждено остекление квартиры в одном из многоэтажных домов и автомобиль
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