На Полтавщині вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини ворожих БПЛА

На Полтавщині поліцейські вибухотехніки активно працюють над знешкодженням наслідків ворожих атак. З початку 2025 року фахівці здійснили близько 40 виїздів на місця вибухів та обстрілів у регіоні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Полтавській області, пише УНН.

Лише за декілька днів 2025 року поліцейські вибухотехніки здійснили близько 40 службових виїзди, з яких більша частина – це місця вибухів та ворожих обстрілів у регіоні. Під час роботи на місці виявлені уламки збитих ворожих безпілотників, бойові частини яких не здетонували та становили реальну загрозу для людей. Із дотриманням заходів безпеки вибухотехніки поліції оглянули рештки безпілотників та знешкодили їх бойові частини,

Поліція нагадує про важливість дотримання правил безпеки. Зокрема, категорично заборонено:

- наближатися до залишків дронів, ракет чи снарядів

- чіпати та переносити підозрілі предмети

- користуватися телефонами поблизу знахідок

- розбирати уламки на металобрухт та зберігати їх вдома

У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомити про це правоохоронні органи.

Також у поліції нагадали порядок дій у разі виявлення підозрілого предмета чи вибухівки. У таких випадках необхідно:

- у жодному разі не чіпати підозрілий предмет;

- негайно повідомити про знахідку в поліцію (102) або рятувальникам (101);

- позначити місце небезпеки яскравою тканиною, гілкою або стрічкою;

- попередити про небезпеку перехожих;

- відійти від підозрілих предметів на безпечну відстань (на відкритій місцевості - не менше 100 метрів, а в приміщенні – не менше 50 метрів);

- дочекатися приїзду поліцейських або рятувальників та вказати їм місце, де знаходиться небезпечний предмет.

Серед небезпечних предметів можуть бути й безпілотні літальні апарати, на яких може бути датчик цілі. Коли людина підходить до нього, відбувається вибух. Будьте обережними й завжди дотримуйтеся правил безпеки!