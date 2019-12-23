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Зеленский в компании мировых лидеров и Путин на оленях: рождественская обложка The Week

Зеленский в компании мировых лидеров и Путин на оленях: рождественская обложка The Week

Киев  •  УНН

 • 84444 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку журнала The Week в компании президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани, а также юной эко-активисткы Греты Тумберг, британского премьера Бориса Джонсона и президента РФ Владимира Путина, который летит в сторону Кремля на упряжке с оленями, передает УНН.

Так, на обложке номера "Лица года 2019", который должен выйти в тираж 27 декабря 2019 года, Трамп и Зеленский перетягивают условный "Джавелин", что символизирует военную помощь США Украине.

Также на обложке присутствует спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая бросает в Трампа снежок, и генеральный прокурор США Уильям Барр, который "поджигает" расследование спецпрокурора по делу о российском вмешательстве в американские выборы Роберта Мюллера.

Как сообщал УНН, ранее в этом месяце Зеленский появился на обложке журнала Time.

Украинские Национальные Новости

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