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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Президент Польши отреагировал на обмен мнениями относительно заявлений Путина

Президент Польши отреагировал на обмен мнениями относительно заявлений Путина

Киев  •  УНН

 • 15928 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Польши Дуда разочарован реакцией России на заявление премьер-министра Матеуша Моравецького на слова Путина. Об этом сообщил председатель Кабинета президента Кшиштоф Щерський, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Кшиштоф Щерський сказал, что российские комментарии и реакции свидетельствуют о росте негативных эмоций Кремля: "Президент Польши считает, что надо прекратить этот путь обмена мнениями, который, по его убеждению, ведет в никуда. А потому не нужно в ближайшее время надеяться на какие-то новые официальные заявления от польской стороны. Президент Польши в соответствующем времени и месте, то есть во время январских праздничных мероприятий к 75 годовщине освобождения немецкого нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау отдаст дань и напомнит о человеческой трагедии, что принесла Вторая мировая война".

Президент Польши считает, что слова правды со стороны высших представителей государства должны высказываться уважительно и в соответствующих ситуациях. По мнению Анджея Дуды, серьезность темы, уважение к жертвам и забота о сохранении правды о тех временах требуют прекратить обмен мнениями в том виде и стиле, в котором это происходило в течение последних недель.

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Президент Дуда поблагодарил также всех представителей государств, учреждений и польские и иностранные организации, которые в последние дни поддерживали польский голос в защиту правды.

Напомним, Президент России обвинил Польшу, среди прочего, в коллаборации с нацистами во время Второй мировой войны, а довоенного польского посла в Берлине обвинил в антисемитизме. В ответ на эти слова Матеуш Моравецький написал, что Польша была первой жертвой Второй мировой войны, а президент России Путин не впервые сознательно оговаривает Польшу. Также глава польского правительства напомнил исторические факты о Пакте Молотова-Риббентропа и о сотрудничестве гитлеровской Германии и Советского Союза.

Как сообщал УНН, 27 декабря российского посла в Польше вызвали в МИД страны из-за критических заявлений президента России Владимира Путина об участии польской стороны в контексте обстоятельств начала Второй мировой войны.

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