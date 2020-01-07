Президент Польши не будет принимать участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Польши Анджей Дуда не приедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем, так как в программе не предусмотрена возможность его выступления. Об этом он заявил во вторник по итогам совещания с правительством республики, передает УНН.