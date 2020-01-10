У Польщі зрівняли відповідальність СРСР і Німеччини за початок Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує російську владу в "маніпулюванні історією". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Сейму Польщі.
У резолюції стверджується, що СРСР і нацистська Німеччина несуть рівну відповідальність за початок Другої світової війни.
Документом Сейм Республіки Польща засуджує провокаційні і неправдиві заяви представників вищих органів влади РФ, які намагаються звинуватити Польщу в розв'язанні Другої світової війни.
У документі стверджується, що до початку війни привела політика двох тоталітарних держав - Німеччини і Радянського Союзу і укладення пакту Молотова-Ріббентропа.
"Першими жертвами обох тоталітарних режимів стали Польща і країни Центральної та Східної Європи", - заявили в Сеймі.
Документ був прийнятий в першому читанні спрощеним порядком голосування.
Нагадаємо, Польща відреагувала на слова Путіна про Другу світову війну.