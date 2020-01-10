В Польше уровняли ответственность СССР и Германии за начало войны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Нижняя палата парламента Польши принял резолюцию, в которой обвиняет российские власти в "манипулировании историей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сейма Польши.
В резолюции утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.
Документом Сейм Республики Польша осуждает провокационные и ложные заявления представителей высших органов власти РФ, пытаются обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны.
В документе утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных государств - Германии и Советского Союза и заключения пакта Молотова-Риббентропа.
"Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы", - заявили в Сейме.
Документ был принят в первом чтении упрощенным порядком голосования.
Напомним, Польша отреагировала на слова Путина о Второй мировой войне.