В Польше уровняли ответственность СССР и Германии за начало войны

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114409 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 119954 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118399 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 136902 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108547 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109755 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109426 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132033 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130777 просмотра

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В Польше уровняли ответственность СССР и Германии за начало войны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. Нижняя палата парламента Польши принял резолюцию, в которой обвиняет российские власти в "манипулировании историей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сейма Польши.

В резолюции утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

Документом Сейм Республики Польша осуждает провокационные и ложные заявления представителей высших органов власти РФ, пытаются обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны.

В документе утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных государств - Германии и Советского Союза и заключения пакта Молотова-Риббентропа.

"Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы", - заявили в Сейме.

Документ был принят в первом чтении упрощенным порядком голосования.

Напомним, Польша отреагировала на слова Путина о Второй мировой войне.

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