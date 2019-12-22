Польша отреагировала на слова Путина о Второй мировой войне

“Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей органов власти Российской Федерации, в том числе Президента Владимира Путина, о причинах и ходе Второй мировой войны. Они ссылаются на пропагандистские послания сталинской эпохи тоталитаризма, уже осужденные даже советским лидером Никитой Хрущевым”, — говорится в заявлении.

В МИД напомнили об основных фактах польской внешней политики довоенного периода и отношениях между Польшей и Советским Союзом, а также о польских жертвах советских репрессий во время Второй мировой войны.

Кроме того, в заявлении дипломаты подчеркнули, что Польша вела последовательную сбалансированную политику в отношении как Германии, так и Советского Союза, но, несмотря на это, Союз “предпринял прямые шаги, чтобы спровоцировать войну, и в то же время совершил массовые преступления”.

Также отмечается, что, согласно подсчётам историков, общее число жертв советских репрессий с 1939 по 1944 год составило 566 тыс. поляков.

“Своими словами, президент Российской Федерации стер совместные усилия польских и российских экспертов, а также наследие его предшественников Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на все трудности, пытались найти путь истины и примирение в польско-российских отношениях. Надежный и критический взгляд на историю вместо пропаганды позволил бы воздать должное миллионам жертв сталинских репрессий, в том числе и с российской стороны”, — заявили в министерстве.

Отметим, ранее на этой неделе во время пресс-конференции Путин заявил, что СССР был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова — Риббентропа. По его словам “Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии”.

Кроме того, со слов президента РФ, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но “после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы”.

Как сообщал УНН, на пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины — это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.

Министерство иностранных дел в ответ заявило, что осуждает любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины.