Польща відреагувала на слова Путіна про Другу світову війну

"Ми із занепокоєнням і недовірою відзначаємо заяви представників органів влади Російської Федерації, в тому числі Президента Володимира Путіна, про причини і під час Другої світової війни. Вони посилаються на пропагандистські послання сталінської епохи тоталітаризму, вже засуджені навіть радянським лідером Микитою Хрущовим", - йдеться в заяві.

У МЗС нагадали про основні факти польської зовнішньої політики довоєнного періоду і відносинах між Польщею та Радянським Союзом, а також про польських жертв радянських репресій під час Другої світової війни.

Крім того, в заяві дипломати наголосили, що Польща вела послідовну збалансовану політику щодо як Німеччини, так і Радянського Союзу, але, незважаючи на це, Союз "зробив прямі кроки, щоб спровокувати війну, і в той же час скоїв масові злочини".

Також наголошується, що, згідно з підрахунками істориків, загальне число жертв радянських репресій з 1939 по 1944 рік становило 566 тис. поляків.

"Своїми словами, президент Російської Федерації стер спільні зусилля польських і російських експертів, а також спадщину його попередників Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, які, незважаючи на всі труднощі, намагалися знайти шлях істини і примирення в польсько-російських відносинах. Надійний і критичний погляд на історію замість пропаганди дозволив би віддати належне мільйонам жертв сталінських репресій, в тому числі і з російського боку", - заявили в міністерстві.

Відзначимо, раніше на цьому тижні під час прес-конференції Путін заявив, що СРСР був останньою державою Європи, яка підписала з Німеччиною договір про ненапад, також відомий як пакт Молотова - Ріббентропа. За його словами, "Польща сама взяла участь в поділі Чехословаччини".

Крім того, зі слів президента РФ, радянські війська зайшли в Польщу відповідно до цих домовленостей, але "після того, як польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території Польщі, і сам знаходився вже десь в районі польсько-румунського кордону".

Як повідомляв УНН, на прес-конференції 19 грудня Путін заявив, що все Причорномор'я і східна частина України - це споконвічно російські території, і тепер РФ з цим розбирається.

Міністерство закордонних справ у відповідь заявило, що засуджує будь-які спроби Російської Федерації зазіхати на територіальну цілісність України.