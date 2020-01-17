Зеленський у Польщі зустрінеться з президентами Дудою та Штайнмайєром
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Польщу, де, крім польского президента Анджея Дуди зустрінеться з президентами Ізраїлю та Німеччини. Про це пише УНН із посиланням на “Польське радіо”.
Як пише видання, зустріч Зеленського та Дуди повинна відбутися безпосередньо перед урочистостями з нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау 27 січня.
Про окремі офіційні зустрічі або переговори Зеленського з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром або з його ізраїльским колегою Реувеном Рівліном наразі не повідомляється.
Зокрема, серед гостей церемонії знаходяться монархи з Голландії та Іспанії, та, зокрема, прем’єр-міністр Франції.
Видання відзначає, що на урочистість “не був запрошений російський президент Володимир Путін. Росію представлятиме посол цієї країни у Варшаві”.
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“Найважливішими гостями урочистості будуть колишні в’язні. Організатори анонсували, що їх має приїхати близько двох сотень”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, раніше російський президент Путін спровокував дипломатичний скандал з Польщею з приводу історії Другої світової війни. Внаслідок чого, президент Дуда заявив, що не буде брати участі у Всесвітньому форумі пам'яті жертв Голокосту, який буде проходити 23 січня в Єрусалимі. На цей захід запрошено близько 30 лідерів країн світу.
Нагадаємо, Прем’єр Польщі заявив, що брехня Путіна про Другу світову війну є спробою уникнути міжнародного тиску.
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