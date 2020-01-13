Спікер парламенту Польщі заявив, що "Дуда повинен був запросити Путіна на роковини в Освенцим"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда мав запросити російського лідера Володимира Путіна на заходи, присвячені 75-й річниці звільнення Освенцима Червоною армією. Про це заявив в опублікованому інтерв’ю газеті Rzeczpospolita спікер польського Сенату Томаш Гродзкій, коментуючи відмову Дуди їхати в Єрусалим на Всесвітній форум пам’яті жертв Голокосту через те, що там не передбачена можливість його виступу з промовою, зазначає УНН.
На думку Гродзкого, “президент Анджей Дуда загнав себе в кут і в даний момент у нього є вибір між поганим і гіршим варіантом”. “Поїде він в цей Ізраїль чи ні — обидва варіанти погані”, — вважає спікер.
“Якби я був президентом Анджеєм Дудою, я б запросив президента Путіна на заходи в Освенцімі в Польщі, і якби Путін не приїхав, гра була б іншою, і у Дуди були б аргументи”, — вказав спікер.
П’ятий Всесвітній форум пам’яті Голокосту відбудеться 23 січня в Єрусалимі, на нього запрошено близько 30 лідерів. Очікується візит російського президента. Польський лідер раніше заявив, що отримав запрошення на цей захід, але вирішив не їхати, оскільки не дивлячись на всі зусилля польської дипломатії організатори відмовилися надати йому можливість виступити разом з представниками Росії, Німеччини, Франції, Великої Британії та США.
Додамо, що президент Польщі не поїде в Ізраїль на заходи пам’яті жертв Голокосту, а згодом — Дуда назвав умови, при яких він поїде на 75-у річницю звільнення Освенцима.