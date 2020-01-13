Спікер парламенту Польщі заявив, що "Дуда повинен був запросити Путіна на роковини в Освенцим"

КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда мав запросити російського лідера Володимира Путіна на заходи, присвячені 75-й річниці звільнення Освенцима Червоною армією. Про це заявив в опублікованому інтерв’ю газеті Rzeczpospolita спікер польського Сенату Томаш Гродзкій, коментуючи відмову Дуди їхати в Єрусалим на Всесвітній форум пам’яті жертв Голокосту через те, що там не передбачена можливість його виступу з промовою, зазначає УНН.