Спикер парламента Польши заявил, что "Дуда должен был пригласить Путина на годовщину в Освенцим"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Польши Анджей Дуда должен был пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Освенцима Красной армией. Об этом заявил в опубликованном интервью газете Rzeczpospolita спикер польского Сената Томаш Гродзкий, комментируя отказ Дуды ехать в Иерусалим на Всемирный форум памяти жертв Холокоста из-за того, что там не предусмотрена возможность его выступления с речью, отмечает УНН.
По мнению Гродзкого, "президент Анджей Дуда загнал себя в угол и в данный момент у него есть выбор между плохим и худшим вариантом". "Поедет он в этот Израиль или нет - оба варианта плохие", - считает спикер.
"Если бы я был президентом Анджеем Дудой, я бы пригласил президента Путина на мероприятия в Освенциме в Польше, и если бы Путин не приехал, игра была бы другой, и у Дуды были бы аргументы", - указал спикер.
Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в Иерусалиме, на него приглашены около 30 лидеров. Ожидается визит российского президента. Польский лидер ранее заявил, что получил приглашение на это мероприятие, но решил не ехать, так как несмотря на все усилия польской дипломатии организаторы отказались предоставить ему возможность выступить наряду с представителями России, Германии, Франции, Великобритании и США.
Добавим, что президент Польши не поедет в Израиль на мероприятия памяти жертв Холокоста, а впоследствии - Дуда назвал условия, при которых он поедет на 75-ю годовщину освобождения Освенцима.