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Президент Польщі не поїде в Ізраїль на заходи пам'яті жертв Голокосту

Президент Польщі не поїде в Ізраїль на заходи пам'яті жертв Голокосту

Київ • УНН

 • 20719 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда не поїде на Всесвітній форум пам’яті Голокосту, який відбудеться 23 січня в меморіальному комплексі “Яд Вашем”. Про це повідомило в п’ятницю видання Gazeta Wyborcza, передає УНН.

“Президент Анджей Дуда не скористається запрошенням на захід в пам’ять про 75-ту річницю визволення концтабору Аущвіц-Біркенау, які організовуються інститутом „Яд Вашем“ в Єрусалимі”, — зазначає видання з посиланням на свої джерела.

“Ізраїльські заходи розглядаються в якості альтернативи заходам, які пройдуть в Аушвіці 27 січня”, — пише газета, підкреслюючи також, що в Єрусалимі для президента Польщі не передбачена можливість висловитися.

Крім цього, як зазначила Gazeta Wyborcza, заходи в Ізраїлі організовуються за участю глави МЗС країни Ісраеля Каца, який раніше заявляв, що “поляки ввібрали антисемітизм з молоком матері”.

П’ятий Всесвітній форум пам’яті Голокосту відбудеться 23 січня в Єрусалимі, на нього запрошено близько 30 лідерів країн світу. Очікується візит російського президента.

Варто нагадати, що глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац не став на початку лютого минулого року вибачатися за свої висловлювання про причетність поляків до Голокосту, як того раніше зажадала від нього Варшава.

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