Президент Польши не поедет в Израиль на мероприятия памяти жертв Холокоста
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Польши Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе “Яд Вашем”. Об этом сообщил в пятницу издание Gazeta Wyborcza, передает УНН.
“Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на мероприятие в память о 75-й годовщине освобождения концлагеря Аущвиц-Биркенау, которые организуются институтом „Яд Вашем“ в Иерусалиме”, — отмечает издание со ссылкой на свои источники.
“Израильские мероприятия рассматриваются в качестве альтернативы мероприятиям, которые пройдут в Аушвице 27 января”, — пишет газета, подчеркивая также, что в Иерусалиме для президента Польши не предусмотрена возможность высказаться.
Кроме этого, как указала Gazeta Wyborcza, мероприятия в Израиле организуются при участии главы МИД страны Исраэля Каца, который ранее заявлял, что “поляки впитали антисемитизм с молоком матери”.
Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в Иерусалиме, на него приглашены около 30 лидеров стран мира. Ожидается визит российского президента.
Стоит напомнить, что глава МИД Израиля Исраэль Кац не стал в начале февраля прошлого года извиняться за свои высказывания о причастности поляков к Холокосту, как того ранее потребовала от него Варшава.