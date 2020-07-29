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Зеленский проводит консультации по поводу кандидатуры на место Кучмы в ТКГ

Зеленский проводит консультации по поводу кандидатуры на место Кучмы в ТКГ

Киев  •  УНН

 • 12297 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский проводит ряд консультаций для выбора кандидатуры на пост главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины проводит ряд консультаций. Как всегда, он очень тщательно подходит к выбору кандидатуры на должность руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Глава государства уже заявил, что от этого зависит суверенитет нашей страны. Поэтому Президент интересуется мнением различных экспертов, сравнивает позиции", - говорится в сообщении.

Как указано, конкретное предложение Зеленский сделает кандидату, который лучше всего будет отвечать всем требованиям.

"В настоящее время роль главы украинской делегации в ТКГ чрезвычайно важна, ведь мы начинаем новый организационный этап, который предусматривает обеспечение устойчивого перемирия и попытки переформатировать и усилить наши переговорные позиции в пределах Минского формата", - подчеркнули у Президента.

Напомним, накануне Зеленский выразил благодарность второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в ТКГ.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на замену Кучмы в ТКГ рассматривают нескольких кандидатов.

Зеленский же назвал несколько имен кандидатов - на пост претендуют вице-премьер-министр Алексей Резников и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он также говорил, что выбрать человека на должность главы украинской делегации на минских переговорах в ТКГ сложно:

"Когда мы точно знаем, насколько это сложная работа, мы так же сложно выбираем человека, который может возглавить эту группу. Надо найти баланс, человека, с которым разговаривает Россия, человек, которого, самое главное, уважают в Украине, человека, который может доминировать за столом переговоров. Человек, который может среагировать, не предать Украину в сложные моменты... Человек с опытом, и человек, который не является ни "правым", ни "левым", он центрист, он балансирует, и его уважают как на Востоке, так и на Западе. Поэтому этот выбор - не просто очередная должность, это один из самых сложных кадровых выборов", - прокомментировал Глава государства.

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