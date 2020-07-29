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Зеленський проводить консультації щодо кандидатури на місце Кучми в ТКГ

Зеленський проводить консультації щодо кандидатури на місце Кучми в ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський проводить низку консультацій для вибору кандидатури на посаду очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Президент України проводить низку консультацій. Як завжди, він дуже ретельно підходить до вибору кандидатури на посаду керівника української делегації в Тристоронній контактній групі. Глава держави вже заявив, що від цього залежить суверенітет нашої країни. Тому Президент цікавиться думкою різних експертів, порівнює позиції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, конкретну пропозицію Зеленський зробить кандидату, який найкраще відповідатиме всім вимогам.

"Нині роль глави української делегації в ТКГ надзвичайно важлива, адже ми починаємо новий організаційний етап, який передбачає забезпечення сталого перемир'я та спроби переформатувати й посилити наші переговорні позиції в межах Мінського формату", - підкреслили у Президента.

Нагадаємо, напередодні Зеленський висловив подяку другому президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в ТКГ.

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що на заміну Кучми у ТКГ розглядають декількох кандидатів.

Зеленський же назвав кілька імен кандидатів — на посаду претендують віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков та перший президент України Леонід Кравчук.

Він також казав, що обрати людину на посаду очільника української делегації на мінських переговорах у ТКГ складно:

"Коли ми точно знаємо, наскільки це складна робота, ми так само складно обираємо людину, яка може очолити цю групу. Треба знайти баланс, людину, з якою розмовляє Росія, людина, яку, найголовніше, поважають в Україні, людину, яка може домінувати за столом перемовин. Людина, яка може зреагувати, не зрадити Україну у складні моменти… Людина з досвідом, і людина, яка не є ні "права", ні "ліва", вона центрист, вона балансує, і її поважають як на Сході, так і на Заході. Тому цей вибір – не просто чергова посада, це один із найскладніших кадрових виборів", - прокоментував Глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Москва відреагувала на вихід Кучми з ТКГ

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