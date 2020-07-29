Зеленський проводить консультації щодо кандидатури на місце Кучми в ТКГ

"Президент України проводить низку консультацій. Як завжди, він дуже ретельно підходить до вибору кандидатури на посаду керівника української делегації в Тристоронній контактній групі. Глава держави вже заявив, що від цього залежить суверенітет нашої країни. Тому Президент цікавиться думкою різних експертів, порівнює позиції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, конкретну пропозицію Зеленський зробить кандидату, який найкраще відповідатиме всім вимогам.

"Нині роль глави української делегації в ТКГ надзвичайно важлива, адже ми починаємо новий організаційний етап, який передбачає забезпечення сталого перемир'я та спроби переформатувати й посилити наші переговорні позиції в межах Мінського формату", - підкреслили у Президента.

Нагадаємо, напередодні Зеленський висловив подяку другому президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в ТКГ.

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що на заміну Кучми у ТКГ розглядають декількох кандидатів.

Зеленський же назвав кілька імен кандидатів — на посаду претендують віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков та перший президент України Леонід Кравчук.

Він також казав, що обрати людину на посаду очільника української делегації на мінських переговорах у ТКГ складно:

"Коли ми точно знаємо, наскільки це складна робота, ми так само складно обираємо людину, яка може очолити цю групу. Треба знайти баланс, людину, з якою розмовляє Росія, людина, яку, найголовніше, поважають в Україні, людину, яка може домінувати за столом перемовин. Людина, яка може зреагувати, не зрадити Україну у складні моменти… Людина з досвідом, і людина, яка не є ні "права", ні "ліва", вона центрист, вона балансує, і її поважають як на Сході, так і на Заході. Тому цей вибір – не просто чергова посада, це один із найскладніших кадрових виборів", - прокоментував Глава держави.

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