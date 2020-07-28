Розглядають декілька кандидатів на заміну Кучми у ТКГ – Данілов

“Я не можу сказати зараз, хто буде на заміну, є декілька варіацій...”, — сказав Данілов.

Також за його словами, Кучма не зможе залишитися осторонь від перемовин щодо Донбасу.

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“Я знаю Леоніда Даниловича з 1994 року. Він нікуди від проблем, які є в нашій країні, не піде. Крім того, йому 81 рік, це дуже досвідчена людина, він дуже добре розуміє процеси, які відбуваються не тільки у відносинах України та Росії, а й у відносинах, що розвиваються взагалі у світі”, — розповів Данілов.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вдячний другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Також Москва відреагувала на вихід Кучми з ТКГ.