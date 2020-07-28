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Зеленський подякував Кучмі за роботу в ТКГ

Зеленський подякував Кучмі за роботу в ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вдячний другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ). Про це повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.

Зазначається, що глава держави наголосив, що робота Леоніда Кучми у "мінському процесі" була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі у діяльності ТКГ.

"Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування "мінського процесу" задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з Леонідом Кучмою, яка відбулася 28 липня.

Зі свого боку другий Президент України зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена та значно просунулася, було здійснено низку важливих кроків, досягнуто важливих домовленостей.

Леонід Кучма зауважив, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

Як нагадують в ОПУ, Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року.

Як повідомлялося раніше в УНН, у травні Зеленський вже повідомляв, що Кучма хоче піти з ТКГ.

Українські Національні Новини

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