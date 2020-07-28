Резніков прокоментував вихід Кучми з ТКГ

“Шановний другий Президент України Леонід Кучма шість років займається мінським процесом, віддає свою душу, свою енергію, свої зусилля, своє здоров’я на цей процес, а це не так просто. Леонід Данилович давно вже говорив з Президентом Зеленським про те, що він готовий до певної ротації”, — сказав Резніков.

З його слів, про це офіційно повідомив Президент Зеленський на своєму прес-брифінгу ще в травні.

“Сьогодні я є першим заступником голови делегації, тому так, поки що формально я буду певний час керувати тими процесами, але я хочу звернути увагу що, давайте дочекаємось указу Президента Зеленського, тому що саме указом вносяться зміни до делегації. Тому до зміни указу Леонід Данилович залишається головою української делегації, рішенням Президента Зеленського буде визначений новий голова української делегації. Я б хотів, щоб це була так само поважна людина, відома в українському суспільстві і світі, яку б можна було назвати “Патріархом”, для того, щоб продемонструвати, наскільки серйозно Україна ставиться до мінського процесу",- зазначив віце-прем’єр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив подяку другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).