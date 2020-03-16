Зеленский пригрозил Кернесу уголовной ответственностью, если тот не закроет метро

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если мэр Харькова Геннадий Кернес откажется выполнять распоряжение о закрытии метрополитена во время карантина направленного на противодействие распространению коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, то его ждет уголовная ответственность. Об этом заявил Президент в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.