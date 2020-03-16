Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною відповідальністю, якщо той не закриє метро

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо мер Харкова Генадій Кернес відмовиться виконувати розпорядження про закриття метрополітену під час карантину спрямованого на протидію поширенню коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, то на нього чекає кримінальна відповідальність. Про це заявив Президент в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.