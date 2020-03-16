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Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною відповідальністю, якщо той не закриє метро

Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною відповідальністю, якщо той не закриє метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо мер Харкова Генадій Кернес відмовиться виконувати розпорядження про закриття метрополітену під час карантину спрямованого на протидію поширенню коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, то на нього чекає кримінальна відповідальність. Про це заявив Президент в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“Я люблю Харків. Я прочитав те, що сказав пан мер (Харкова Генадій Кернес — ред), я думаю, що вся відповідальність, кожна хвора людина в Харкові, чи кожна... не хочу казати про летальні випадки...це буде повністю його відповідальність. З іншого боку, якщо він буде порушувати закон то його чекатиме кримінальна відповідальність”, — сказав Зеленський.

Так Зеленський прокоментував заяву мера Харкова Генадія Кернеста про те, що він не виконуватиме розпорядження про закриття на час карантину метрополітену.

Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.

Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів, як людям добиратися в Києві на роботу, коли закриють метро

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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