Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною відповідальністю, якщо той не закриє метро
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо мер Харкова Генадій Кернес відмовиться виконувати розпорядження про закриття метрополітену під час карантину спрямованого на протидію поширенню коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, то на нього чекає кримінальна відповідальність. Про це заявив Президент в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Я люблю Харків. Я прочитав те, що сказав пан мер (Харкова Генадій Кернес — ред), я думаю, що вся відповідальність, кожна хвора людина в Харкові, чи кожна... не хочу казати про летальні випадки...це буде повністю його відповідальність. З іншого боку, якщо він буде порушувати закон то його чекатиме кримінальна відповідальність”, — сказав Зеленський.
Так Зеленський прокоментував заяву мера Харкова Генадія Кернеста про те, що він не виконуватиме розпорядження про закриття на час карантину метрополітену.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.
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Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.