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Зеленский начал работу с нарушения Конституции, что будет обжаловано - Парубий

Киев  •  УНН

 • 33630 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский начал свою деятельность на посту с грубого нарушения Конституции, и это будет обжаловано в Конституционном суде. Об этом он написал в Facebook после указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва, передает УНН.

"Печально и тревожно, что Гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - отметил Парубий.

На вопрос одного из комментаторов "будет ли обжаловано это нарушение Конституции в Конституционном суде", председатель Верховной Рады ответил: "Да".

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает неконституционным роспуск парламента, о чем заявил новый президент Украины Владимир Зеленский.

Добавим, ранее эксперты призвали новоизбранного Президента Украины "отказаться от досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины VIII созыва неконституционным способом при отсутствии для этого оснований".

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 21 мая издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР 22 мая 2019 года в 12:00.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и " о публичных закупках ".

В письме отмечается, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины 20 мая.

Украинские Национальные Новости

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