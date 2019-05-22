Зеленский начал работу с нарушения Конституции, что будет обжаловано - Парубий

КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский начал свою деятельность на посту с грубого нарушения Конституции, и это будет обжаловано в Конституционном суде. Об этом он написал в Facebook после указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва, передает УНН.