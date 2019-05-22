Зеленський почав роботу з порушення Конституції, що буде оскаржено - Парубій

КИЇВ. 22 травня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Президент України Володимир Зеленський почав свою діяльність на посаді із грубого порушення Конституції, і це буде оскаржено у Конституційному суді. Про це він написав у Facebook після указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання, передає УНН.