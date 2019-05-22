Зеленський почав роботу з порушення Конституції, що буде оскаржено - Парубій

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Президент України Володимир Зеленський почав свою діяльність на посаді із грубого порушення Конституції, і це буде оскаржено у Конституційному суді. Про це він написав у Facebook після указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання, передає УНН.

"Сумно і тривожно, що Гарант Конституції України починає свою діяльність на посаді із грубого порушення Конституції. Поганий знак", - зазначив Парубій.

На запитання одного з коментаторів "чи буде оскаржене це порушення Конституції в Конституційному суді", голова Верховної Ради відповів: "Так".

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко вважає неконституційним розпуск парламенту, про що заявив новий Президент України Володимир Зеленський.

Додамо, раніше експерти закликали новообраного Президента України "відмовитися від дострокового припинення повноважень Верховної Ради України VIII скликання у неконституційний спосіб за відсутності для цього підстав".

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій 21 травня видав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР 22 травня 2019 року о 12:00.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України у середу, 22 травня, та включити до порядку денного розгляд питань стосовно внесення змін до законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про публічні закупівлі".

У листі зазначається, що ці питання були визначені під час консультацій Президента України з головою Верховної Ради, його заступниками та головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.

Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.

Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України 20 травня.

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