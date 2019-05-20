Віце-спікер ВР вважає неконституційним розпуск парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко вважає неконституційним розпуск парламенту, що анонсував новий Президент України Володимир Зеленський. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Виграла - з десяток парі, що буде дочасний розпуск ВР, хоч це й не конституційно (але хто ж на такі "дрібниці" звертає увагу в епоху боротьби за лайки)", - наголосила Геращенко.
Також вона зазначила, що "перехвилювалася - один раз, коли головуючий випадково пропустив в списку високих гостей Президента Латвії, але ми швидко це виправили".
"Почула - про звільнення політв'язнів і територій", - вказала віце-спікер Ради.
Геращенко відзначила, що для неї "це правда дуже важливо". "Як і про Європу в головах", - додала вона.
"Жодного разу не почула - Революція гідності, РФ, ЄС, НАТО, Перемога. Для мене це теж важливо і показово..." - зауважила Геращенко.
"Звернула увагу - вже не слуга народу, а, навпаки, народ, кожен з народу несе відповідальність за ситуацію в країні. Розчарування: не було хвилини мовчання..., за тими, хто заплатив життями за Україну. Втішена: мирною і цивілізованою передачею влади, демократичними президентськими виборами і повагою, яку ВР демонструє до інституції президенства, незалежно від прізвищ", - перелічила вона.
"Не тішить: низька політична культура і культивація неповаги до інститутів держави, незалежно від осіб і прізвищ. Усміхнулася - коли, нарешті, дали булаву. Я завжди за здійснення всіх мрій", - написала Геращенко.
Вона вказала, що шанує традицію ста днів, "коли в нової влади і суспільства - медовий місяць, і ці сто днів всі дають для проведення перших важливих кроків, на які отримано такий високий мандат довіри". "Бажаю успіху новій команді на благо України, бо Україна понад усе", - підкреслила віце-спікер.
Нагадаємо, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вказав, що, оголосивши про розпуск Верховної Ради України 8-го скликання, Президент України Володимир Зеленський порушив Конституцію України.