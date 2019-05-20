Віце-спікер ВР вважає неконституційним розпуск парламенту

ukru
22 березня, 17:51 • 49564 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 101337 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 86492 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 88051 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 68736 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 97041 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149483 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167094 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154229 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241395 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
70 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 57314 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 35033 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 22873 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 28367 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 21454 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158442 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241395 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205735 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190784 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 49016 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45509 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62833 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40413 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75252 перегляди
Актуальне
Віце-спікер ВР вважає неконституційним розпуск парламенту

Віце-спікер ВР вважає неконституційним розпуск парламенту

Київ • УНН

 • 35436 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко вважає неконституційним розпуск парламенту, що анонсував новий Президент України Володимир Зеленський. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Виграла - з десяток парі, що буде дочасний розпуск ВР, хоч це й не конституційно (але хто ж на такі "дрібниці" звертає увагу в епоху боротьби за лайки)", - наголосила Геращенко.

Також вона зазначила, що "перехвилювалася - один раз, коли головуючий випадково пропустив в списку високих гостей Президента Латвії, але ми швидко це виправили".

"Почула - про звільнення політв'язнів і територій", - вказала віце-спікер Ради.

Геращенко відзначила, що для неї "це правда дуже важливо". "Як і про Європу в головах", - додала вона.

"Жодного разу не почула - Революція гідності, РФ, ЄС, НАТО, Перемога. Для мене це теж важливо і показово..." - зауважила Геращенко.

"Звернула увагу - вже не слуга народу, а, навпаки, народ, кожен з народу несе відповідальність за ситуацію в країні. Розчарування: не було хвилини мовчання..., за тими, хто заплатив життями за Україну. Втішена: мирною і цивілізованою передачею влади, демократичними президентськими виборами і повагою, яку ВР демонструє до інституції президенства, незалежно від прізвищ", - перелічила вона.

"Не тішить: низька політична культура і культивація неповаги до інститутів держави, незалежно від осіб і прізвищ. Усміхнулася - коли, нарешті, дали булаву. Я завжди за здійснення всіх мрій", - написала Геращенко.

Вона вказала, що шанує традицію ста днів, "коли в нової влади і суспільства - медовий місяць, і ці сто днів всі дають для проведення перших важливих кроків, на які отримано такий високий мандат довіри". "Бажаю успіху новій команді на благо України, бо Україна понад усе", - підкреслила віце-спікер.

Нагадаємо, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вказав, що, оголосивши про розпуск Верховної Ради України 8-го скликання, Президент України Володимир Зеленський порушив Конституцію України. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,007.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.52