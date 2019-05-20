В'ятрович: не минуло і 45 хвилин після присяги, як Зеленський порушив Конституцію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Оголосивши про розпуск Верховної Ради України 8-го скликання, Президент України Володимир Зеленський порушив Конституцію України. Про це заявив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович у Facebook, передає УНН.
"Не минуло і 45 хвилин після присяги на Конституції, як президент Зеленський порушив цю Конституцію, оголосивши про розпуск парламенту", - вказав В'ятрович.
Нагадаємо, Зеленський вступив на посаду Президента України.
Після цього Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради і оголосив про дострокові вибори до ВР.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.
Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.
Крім того, сам Зеленський пообіцяв парламенту незручності, ймовірно, тим самим натякаючи на розпуск ВР.
Нагадаємо, 17 травня фракція "Народний фронт" офіційно заявила про вихід з коаліції. Після чого спікер парламенту завив, що коаліція припинила своє існування.
Водночас більшість аналітиків заявляють, що коаліції у ВР не існує з 2016 року.
За законом у ВР є 30 днів для створення нової коаліції. Так, думки про можливий розпуск Ради розділилися, адже формально під час формування коаліції розпустити парламент неможлива, а надалі розпуск Ради блокується тим, що до завершення її каденції залишилося менше ніж півроку.