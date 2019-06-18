Зеленский резюмировал свой визит в ФРГ и встречу с Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский резюмировал свой визит в Федеративную Республику Германия, что состоялся 18 июня. Об этом шестой президент Украины сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Во время официального визита имел несколько встреч с представителями власти и бизнес-сообщества Федеративной Республики Германия. В частности, с Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Обсуждали ряд важных вопросов - войну в Украине, борьбу с коррупцией, развитие экономики и создание благоприятного климата для международных инвестиций", - написал Зеленский.
Он также поблагодарил канцлеру Германии Ангелу Меркель "за содержательный и конструктивный диалог".
В свое очередь, Меркель поздравила инициативы Зеленского отношении Минска и пообещала сохранение санкций.
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Напомним, ранее Зеленский на встрече с предпринимателями ФРГ заявил, что иностранные кампании боятся правоохранительных органов Украины. В частности, он рассказал предпринимателям о сотрудничестве Украины с МВФ. "Мы начинаем договоренности с МВФ, готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет", - сказал он.
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