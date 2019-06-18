Зеленский резюмировал свой визит в ФРГ и встречу с Меркель

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 74895 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 164586 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 136588 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 199370 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 246064 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 209824 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 243901 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207706 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 484159 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240903 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
87%
Популярные новости

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 90376 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 27303 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

13:47 • 19802 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

13:59 • 22050 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

14:24 • 17703 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 259950 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 237131 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 322541 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 484164 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 576398 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 27386 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 199378 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 77965 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 74634 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80198 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Зеленский резюмировал свой визит в ФРГ и встречу с Меркель

Киев • УНН

 • 15554 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский резюмировал свой визит в Федеративную Республику Германия, что состоялся 18 июня. Об этом шестой президент Украины сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Зеленский резюмировал свой визит в ФРГ и встречу с Меркель

"Во время официального визита имел несколько встреч с представителями власти и бизнес-сообщества Федеративной Республики Германия. В частности, с Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Обсуждали ряд важных вопросов - войну в Украине, борьбу с коррупцией, развитие экономики и создание благоприятного климата для международных инвестиций", - написал Зеленский.

Он также поблагодарил канцлеру Германии Ангелу Меркель "за содержательный и конструктивный диалог".

В свое очередь, Меркель поздравила инициативы Зеленского отношении Минска и пообещала сохранение санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель объяснила, почему "дрожала" на встрече с Зеленским

Напомним, ранее Зеленский на встрече с предпринимателями ФРГ заявил, что иностранные кампании боятся правоохранительных органов Украины. В частности, он рассказал предпринимателям о сотрудничестве Украины с МВФ. "Мы начинаем договоренности с МВФ, готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обсудил с Штайнмайером функционирования нормандского формата

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$79,063.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,633.95