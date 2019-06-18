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Зеленський резюмував свій візит до ФРН та зустріч з Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підрезюмував свій візит до Федеративної Республіки Німеччина який відбувся 18 червня. Про це шостий президент України повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Зеленський резюмував свій візит до ФРН та зустріч з Меркель

“Під час офіційного візиту мав декілька зустрічей із представниками влади та бізнес-спільноти Федеративної Республіки Німеччина. Зокрема, із Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Обговорювали низку важливих питань — війну в Україні, боротьбу з корупцією, розвиток економіки та створення сприятливого клімату для міжнародних інвестицій”, — написав Зеленський.

Він також подякував канцлеру Німеччини Ангелі Меркель “за змістовний і конструктивний діалог”.

У свою чергу, Меркель привітала ініціативи Зеленського щодо Мінська і пообіцяла збереження санкцій.

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Нагадаємо, раніше Зеленський на зустрічі з підприємцями ФРН заявив, що іноземні кампанії бояться правоохоронних органів України. Зокрема, він розповів підприємцям про співпрацю України з МВФ. “Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде”, — сказав він.

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