Зеленський обговорив із Штайнмайєром функціонування нормандського формату
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром. Президенти обговорили можливість функціонування Нормандського формату. Також ішлося про звільнення затриманих українських моряків, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Президент України Володимир Зеленський у Берліні провів зустріч із Президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмайєром.
“Для Франка-Вальтера Штайнмайєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося”, — наголосив Володимир Зеленський.
Президенти обговорили можливість функціонування Нормандського формату. Також ішлося про звільнення затриманих українських моряків.
Нагадаємо, Зеленський обговорив з президентом Бундестагу формат визволення полонених.