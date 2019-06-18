Зеленский обсудил со Штайнмайером функционирование нормандского формата

Как сообщили в пресс-службе, Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президенты обсудили возможность функционирования нормандского формата. Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков.

Напомним, Зеленский обсудил с президентом Бундестага формат освобождения пленных.