Зеленский обсудил со Штайнмайером функционирование нормандского формата
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Президенты обсудили возможность функционирования нормандского формата. Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президенты обсудили возможность функционирования нормандского формата. Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков.
Напомним, Зеленский обсудил с президентом Бундестага формат освобождения пленных.