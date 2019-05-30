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Зеленский обсудил с американским сенатором роспуск Рады

Зеленский обсудил с американским сенатором роспуск Рады

Киев  •  УНН

 • 11461 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.

Стороны обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду. Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в ВР в июле уже в сентябре может быть сформировано новон Правительство, отметили у Президента.

"Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - заявил Зеленский.

Кроме того, во время встречи поднимался вопрос ситуации на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмена заложниками.

Зеленский сообщил сенатору, что свою первую рабочую поездку как Президент совершил в Луганскую область - к военным на передовые позиции.

Глава государства особо отметил активную позицию Сената США во внедрении санкций против РФ и предоставлении Украине военной помощи. Подчеркнута необходимость дальнейшего давления на Россию с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

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Еще один вопрос, который обсуждали стороны, - актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Зеленский поблагодарил сенатору за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Портмана как сопредседателя Сенатского украинского кокуса.

Напомним, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявлял, что тема Украины все еще остается в повестке дня отношений США и РФ.

Ранее в Конгрессе США заявили, что после президентских выборов в Украине отношения между Киевом и Вашингтоном будут оставаться прочными.

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