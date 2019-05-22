У Конгресі вважають, що між Україною і США залишатимуться міцні відносини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Після президентських виборів в Україні відносини між Києвом і Вашингтоном будуть залишатись міцними. Про це заявив конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер в коментарі "Голосу Америки", передає УНН.
"Я думаю, що між Україною і США залишатимуться міцні відносини… Думаю, у нас є добра можливість попрацювати разом (із новим Президентом України – ред.) і розпочати все з початку", - зазначив Кінзінгер.
За його словами, США підтримують Україну в її прагненні отримати свободу, а склад американської делегації на інавгурації не був якимось сигналом для країни, оскільки вона була сформована в умовах сесії і високої зайнятості американських урядовців.
При цьому він відзначив високу підтримку нового Президента України з боку українського суспільства.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.