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У Конгресі вважають, що між Україною і США залишатимуться міцні відносини

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Після президентських виборів в Україні відносини між Києвом і Вашингтоном будуть залишатись міцними. Про це заявив конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер в коментарі "Голосу Америки", передає УНН.

"Я думаю, що між Україною і США залишатимуться міцні відносини… Думаю, у нас є добра можливість попрацювати разом (із новим Президентом України – ред.) і розпочати все з початку", - зазначив Кінзінгер.

За його словами, США підтримують Україну в її прагненні отримати свободу, а склад американської делегації на інавгурації не був якимось сигналом для країни, оскільки вона була сформована в умовах сесії і високої зайнятості американських урядовців.

При цьому він відзначив високу підтримку нового Президента України з боку українського суспільства.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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