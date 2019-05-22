В Конгрессе считают, что между Украиной и США останутся прочные отношения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. После президентских выборов в Украине отношения между Киевом и Вашингтоном будут оставаться прочными. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер в комментарии "Голосу Америки", передает УНН.
"Я думаю, что между Украиной и США будут оставаться прочные отношения... Думаю, у нас есть хорошая возможность поработать вместе (с новым Президентом Украины - ред.) и начать все с начала", - отметил Кинзингер.
По его словам, США поддерживают Украину в ее стремлении получить свободу, а состав американской делегации на инаугурации не был каким-то сигналом для страны, поскольку она была сформирована в условиях сессии и высокой занятости американских чиновников.
При этом он отметил высокую поддержку нового Президента Украины со стороны украинского общества.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.