Зеленський обговорив із американським сенатором розпуск Ради

Сторони обговорили політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові вибори до Верховної Ради. Зеленський зауважив, що розпуск парламенту відповідає запитам суспільства, а завдяки проведенню виборів до ВР у липні вже у вересні може бути сформований новий Уряд, зазначили у Президента.

"Якщо б цей парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України", – заявив Зеленський.

Крім того, під час зустрічі порушувалося питання ситуації на Донбасі та необхідні кроки для досягнення прогресу у мирному врегулюванні, передусім щодо припинення вогню та обміну заручниками.

Зеленський повідомив сенатору, що свою першу робочу поїздку як Президент здійснив на Луганщину – до військових на передові позиції.

Глава держави окремо відзначив активну позицію Сенату США у запровадженні санкцій проти РФ та наданні Україні військової допомоги. Підкреслено необхідність подальшого тиску на Росію з метою забезпечення належного виконання Мінських домовленостей.

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Ще одне питання, яке обговорювали сторони, – актуальні питання реалізації реформ, які мають наблизити Україну до ЄС і НАТО.

Зеленський подякував сенаторові за підтримку України з боку Сенату США та лідерство Портмана як співголови Сенатського українського кокусу.

Нагадаємо, спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявлял, що тема України все ще залишається у порядку денному відносин США і РФ.

Раніше у Конгресі США заявили, що після президентських виборів в Україні відносини між Києвом і Вашингтоном будуть залишатись міцними.