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США готові постачати Україні оборонну зброю – Волкер

США готові постачати Україні оборонну зброю – Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. США готові надавати Україні летальну зброю, яку потребує Україна для самозахисту, як в межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самою Україною, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Під час відео-брифінгу з Брюсселя американський дипломат накреслив головні лінії співпраці з Україною, висловив підтримку мирним прагненням нового президента Володимира Зеленського, на чию інавгурацію він нещодавно приїжджав, і нагадав, що на нинішньому етапі виконання Мінських угод залежить від Москви більше, ніж від Києва. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Україна виконала свою частину Мінських угод і подальше просування мінського процесу зараз залежить від Росії, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Він наголосив, що Україна ухвалила закон про амністію для учасників конфлікту, закон про спеціальний статус цих територій, провела вибори на території, яку вона контролює і провела б їх і на решті своєї території, якби мала над нею контроль. Тож подальше виконання Мінських угод наразі залежить від Росії.

“На жаль, проблема з імплементацією Мінських угод полягає у триваючій російській окупації Східної України та боях, що тривають там. Тож Україна не може піти далі у виконанні Мінських угод, ніж вона вже зробила. Від Росії залежить припинення вогню, виведення військ, закордонних військ, які перебувають на території України, розпуск незаконних збройних формувань, які там є, розпуск „народних республік“, які там є, і яким немає місця, згідно з Конституцією України, і які не є частиною Мінських угод”, — зауважив Курт Волкер, відповідаючи на запитання російського журналіста на телефонному брифінгу з Брюсселя.

Щодо майбутньої зустрічі з представником Росії, то Волкер сказав, що ще на початку року російська сторона дала зрозуміти, що не бачить сенсу зустрічатися протягом президентської кампанії. Нині ж відразу розпочалася парламентська кампанія в Україні, тож Волкер дав зрозуміти, що він не очікує, що Росія піде на контакт до їхнього завершення.

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Відповідаючи на запитання про надання зброї Україні, Курт Волкер зауважив, що Україні було виділено відповідне фінансування, що ухвалив Конгрес, що уможливило постачання в Україну засобів протитанкової оборони, антиснайперські системи. І надалі США готові постачати зброю, яку потребує Україна для самозахисту і в рамках фінансування, ухваленого Конгресом, і в рамках закупівель зброї самою Україною.

“Україна, як і кожна інша країна у світі, має право на самозахист. Це право записано у статуті ООН. З якоїсь причини попередня адміністрація ухвалила рішення не допомагати Україні збільшити її можливості щодо самозахисту, щонайменше у питанні оборонної летальної зброї. Це обмеження було знято. І США готові співпрацювати з Україною, так само, як з іншими країнами у світі, допомагаючи їм задовольнити свої законні потреби щодо захисту”, — зауважив Курт Волкер.

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Він наголосив, що це було б нормально і в інших умовах, але в умовах, коли “Україна піддається щоденним нападам, це є особливо важливо”.

“Україні життєво необхідно посилити обороноздатність, щоб не допустити подальшу втрату територій, щоб втримати лінію зіткнення та, сподіваємося, створити умови для того, щоб провести мирні переговори”, — пояснив Волкер позицію США.

Підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону “Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік”. Проект передбачає виділення 250 мільйонів доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України у США.

50 мільйонів доларів із цієї суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

Як повідомляв УНН, Волкер сказав, коли може відбутись нормандська зустріч.

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