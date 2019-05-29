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США готовы поставлять Украине оборонительное оружие - Воллкер

США готовы поставлять Украине оборонительное оружие - Воллкер

Киев  •  УНН

 • 11452 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. США готовы поставлять в Украину летальное оружие, в котором нуждается Украина для самозащиты, как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок самой Украины, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Во время видео-брифинга из Брюсселя американский дипломат наметил главные линии сотрудничества с Украиной, выразил поддержку мирным стремлением нового президента Владимира Зеленского, в чью инаугурацию он недавно приезжал, и напомнил, что на нынешнем этапе выполнения Минских соглашений зависит от Москвы больше, чем от Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Украина выполнила свою часть Минских соглашений и дальнейшее продвижение минского процесса сейчас зависит от России, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он отметил, что Украина приняла закон об амнистии для участников конфликта, закон о специальном статусе этих территорий, провела выборы на территории, которую она контролирует и провела бы их и на остальной своей территории, если бы имела над ней контроль. Поэтому дальнейшее выполнение Минских соглашений сейчас зависит от России.

"К сожалению, проблема с выполнением Минских соглашений заключается в продолжающейся российской оккупации Восточной Украины и боях, которые продолжаются там. Поэтому Украина не может пойти дальше в выполнении Минских соглашений, чем она это уже сделала. От России зависит прекращение огня, вывод войск, иностранных войск, находящихся на территории Украины, роспуск незаконных вооруженных формирований, которые там есть, роспуск "народных республик", которые там есть, и не имеющие места, согласно Конституции Украины, и которые не является частью Минских соглашений", - отметил Курт Волкер, отвечая на вопрос российского журналиста на телефонном брифинге из Брюсселя.

Относительно будущей встречи с представителем России, то Волкер сказал, что еще в начале года российская сторона дала понять, что не видит смысла встречаться в течение президентской кампании. Сейчас же сразу началась парламентская кампания в Украине, поэтому Волкер дал понять, что он не ожидает, что Россия пойдет на контакт до их завершения.

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Отвечая на вопрос о предоставлении оружия Украина, Курт Волкер отметил, что Украине было выделено соответствующее финансирование, которое принял Конгресс, что позволяет поставлять в Украину средства противотанковой обороны, антиснайперские системы. И в дальнейшем США готовы поставлять оружие, в котором нуждается Украина для самозащиты и в рамках финансирования, принятого Конгрессом, и в рамках закупок оружия самой Украины.

"Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самозащиту. Это право записано в уставе ООН. По какой-то причине предыдущая администрация приняла решение не помогать Украине увеличить ее возможности самозащиты, по меньшей мере в вопросе оборонной летальной оружия. Это ограничение было снято. И США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите", - отметил Курт Волкер.

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Он отметил, что это было бы нормально и в других условиях, но в условиях, когда "Украина подвергается ежедневным нападениям, это особенно важно".

"Украина жизненно необходимо усилить обороноспособность, чтобы не допустить дальнейшую потерю территорий, чтобы удержать линию соприкосновения и, надеемся, создать условия для того, чтобы провести мирные переговоры", - пояснил Волкер позицию США.

Подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "О ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.

50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера.

Как сообщал УНН, Волкер сказал, когда может состояться нормандская встречу.

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