У Сенаті США затверджено до схвалення резолюцію, присвячену 5-тій річниці Революції Гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Сенаті США затверджено до схвалення резолюцію, присвячену 5-тій річниці Революції Гідності, яка вшановує пам’ять Небесної Сотні та засуджує триваючу російську агресію щодо України, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України у США.
Резолюцію внесено на розгляд верхньої палати Конгресу США співголовами Сенатського українського кокусу, сенатором-республіканцем Робертом Портманом та демократом Річардом Дурбіним. Її співавторами є понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.
Комітет із закордонних відносин Сенату США розглянув та рекомендував до ухвалення повним складом верхньої палати Конгресу резолюцію, в якій:
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- відзначається хоробрість, рішучість та жертовність українців під час та після Революції Гідності;
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- вітається досягнутий Україною прогрес в утвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних Сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО, а також створення автокефальної Православної Церкви України;
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- підтверджується незмінна відданість Уряду США підтримці зусиль української влади з упровадження демократичних та ринкових реформ, відновлення територіальної цілісності держави, а також наданню додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України “на землі, у морі та в повітрі”;
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- наголошується на важливості продовження реформ в Україні, спрямованих на боротьбу з корупцією, побудову міцної та вільної економіки, утвердження демократії та верховенства права;
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- міститься заклик до Кремля негайно звільнити членів екіпажу захоплених у Керченській протоці суден українських ВМС як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року та висловлюється підтримка усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень;
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- засуджуються триваючі дестабілізуючі дії РФ щодо України, підкреслюється необхідність збереження жорсткого санкційного режиму проти Росії, а також підтверджується Декларація Держдепартаменту США про невизнання незаконних намагань РФ анексувати український Крим;
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- підкреслюється, що газопровід “Північний потік-2” становить значну загрозу безпеці Європи, спрямований на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями.
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