В Сенате США утверждена к принятию резолюция, посвященная 5-той годовщины Революции Достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Сенате США утверждена к принятию резолюция, посвященнвя 5-той годовщины Революции Достоинства, которая чтит память Небесной Сотни и осуждает продолжающуюся российскую агрессию в отношении Украины, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в США.
Резолюцию внесена на рассмотрение верхней палаты Конгресса США сопредседателями Сенатского украинского кокуса, сенатором-республиканцем Робертом Портманом и демократом Ричард Дурбиным. Ее соавторами являются более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.
Комитет по иностранным отношениям Сената США рассмотрел и рекомендовал к принятию полным составом верхней палаты Конгресса резолюцию, в которой:
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- отмечается храбрость, решительность и жертвенность украинцев во время и после Революции Достоинства;
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- приветствуется достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной Церкви Украины;
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- подтверждается неизменная преданность Правительства США поддержке усилий украинской власти по внедрению демократических и рыночных реформ, восстановления территориальной целостности государства, а также предоставлению дополнительных летальных и нелетальных видов безопасности помощи для укрепления обороноспособности Украины “на земле, в море и в воздухе”;
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- отмечается важность продолжения реформ в Украине, направленных на борьбу с коррупцией, построение прочной и свободной экономики, утверждения демократии и верховенства права;
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- содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС как таковых, что подпадают под действие Женевских конвенций 1949 года и выражается поддержка всем украинским политическим заключенным, содержащихся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений;
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- осуждаются продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины, подчеркивается необходимость сохранения жесткого санкционного режима против России, а также подтверждается Декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым;
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- подчеркивается, что газопровод “Северный поток-2” представляет значительную угрозу безопасности Европы, направленный на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями.
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