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Волкер сказав, коли може відбутись нормандська зустріч

Волкер сказав, коли може відбутись нормандська зустріч

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Нова зустріч у нормандському форматі може відбутися у липні, будь-яких конкретних домовленостей з цього приводу наразі немає. Про це під час брифінгу сказав спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.

“Поки існує нормандський формат, він є процесом, який очолює Франція та Німеччина. Ми повністю його підтримуємо. Вони вже мали дискуссії про можливість зустрічі в нормандському форматі в липні, але я не думаю що наразі є запланована дата. Це (зустріч — ред.) звичайно вимагатиме згоди не лише України, але і Росії”, — сказав він.

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Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія виступає за саміт у нормандському форматі, після того, як Київ визначиться зі своїми підходами, це не повинна бути "зустріч заради зустрічі".

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