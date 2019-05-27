У Берліні дипломатичні радники президентів визначають майбутнє Мінського процесу - МЗС

"Це зараз питання, яке обговорюється у Берліні на рівні дипломатичних радників президентів, і вони визначаються щодо того, як буде розвиватися це питання. Тому казати, що вже є певні плани, певні напрацювання, ще доволі зарано. Є новий Президент. У нього є своє бачення. Відбулася розмова з канцлером Меркель, зараз зустрічаються дипломатичні радники, тобто це питання є в опрацюванні. Воно є чутливим, і сказати, що воно є легким, я взагалі не можу", - наголосила Зеркаль, відповідаючи на питання про те, як далі розвиватиметься Мінський переговорний процес і чи буде у цьому процесі брати участь Віктор Медведчук.

При цьому вона не уточнила, чи беруть участь у зустрічі в Берліні усі чотири представники країн "Нормандського формату", включно з російською делегацією.

"Я думаю, що всі, хто займалися коли-небудь Мінським процесом, вони розуміють, наскільки ускладнюють цей процес деякі гравці, і роль пана Медведчука для мене завжди була загадковою у цьому процесі", - додала вона.

У той же час вона відзначила великий досвід Євгена Марчука, який, на її думку може бути в Мінському переговорному процесі ще певний час.

Як повідомляв УНН, 27 травня зовнішньополітичний радник Президента Володимира Зеленського Вадим Пристайко прибув до Берліна.

Нагадаємо, раніше голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що до переговорної групи щодо урегулювання ситуації на Донбасі мають увійти авторитетні в Україні й Росії особистості, яких би, в тому числі, поважали й у РФ.