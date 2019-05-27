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В Берлине дипломатические советники президентов определяют будущее Минского процесса - МИД

В Берлине дипломатические советники президентов определяют будущее Минского процесса - МИД

Киев  •  УНН

 • 10245 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сейчас в Берлине дипломатические советники президентов определяют будущее Минского процесса. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "Радио НВ", передает УНН.

"Это сейчас вопрос, который обсуждается в Берлине на уровне дипломатических советников президентов, и они определяются относительно того, как будет развиваться этот вопрос. Поэтому говорить, что уже есть определенные планы, определенные наработки, еще довольно рано. Есть новый президент. У него есть свое видение. Состоялся разговор с канцлером Меркель, сейчас встречаются дипломатические советники, то есть этот вопрос в проработке. Он является чувствительным, и сказать, что он является легким, я вообще не могу", - отметила Зеркаль, отвечая на вопрос о том, как дальше будет развиваться Минский переговорный роцес и будет в этом процессе участвовать Виктор Медведчук.

При этом она не уточнила, участвуют ли во встрече в Берлине все четыре представителя стран "Нормандского формата", включая российскую делегацию.

"Я думаю, что все, кто занимались когда-нибудь Минским процессом, они понимают, насколько усложняют этот процесс некоторые игроки, и роль господина Медведчука для меня всегда была загадочной в этом процессе", - добавила она.

В то же время она отметила большой опыт Евгения Марчука, который, по ее мнению может быть в Минском переговорном процессе еще некоторое время.

Как сообщал УНН, 27 мая внешнеполитический советник Президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко прибыл в Берлин.

Напомним, ранее глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что в переговорную группу по урегулированию ситуации на Донбассе должны войти авторитетные в Украине и России личности, которых бы, в том числе, уважали и в РФ.

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