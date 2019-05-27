Радник Зеленського прибув у Берлін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Зовнішньополітичний радник Президента Володимира Зеленського Вадим Пристайко прибув до Берліна. Про це у Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
"Символічно, що свій перший зарубіжний візит Заступник Глави АПУ, зовнішньополітичний радник Президента Володимира Зеленського, посол Вадим Пристайко, здійснює саме до Берліна! Адже українсько-німецькі відносини мають характер справжнього стратегічного партнерства", - написав Мельник.
Зазначимо, раніше віце-прем’єр-міністр України з питань з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що з сьогоднішнього дня мають розпочатись консультації дипломатичних радників Президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо подальшої спільної позиції у нормандському форматі та щодо продовження перемовин в нормандському форматі з РФ.
Як повідомляв УНН, минулого тижня федеральний Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.