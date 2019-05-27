Віце-прем'єр очікує консультацій радників трьох лідерів "нормандського формату"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. З сьогоднішнього дня мають розпочатись консультації дипломатичних радників Президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо подальшої спільної позиції у нормандському форматі та щодо продовження перемовин в нормандському форматі з РФ. Про це заявила журналістам на відкритті другого Національного хакатону віце-прем’єр-міністр України з питань з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
"Наша позиція є дуже чіткою: ніяких перемовин щодо України без участі України", - зазначила віце-прем'єр, коментуючи нещодавню телефонну розмову лідерів Франції - Макрона, Німеччини - Меркель і Росії - Володимира Путіна.
"Сподіваюсь, що саме тому, що ця політика мала б бути подовжена, Президент Зеленський провів телефонні перемовини з канцлеркою Меркель. Розраховую, що з сьогоднішнього дня будуть проведені консультації дипломатичних, міжнародних радників Президента Зеленського, президента Макрона і канцлерки Меркель щодо подальшої спільної позиції у нормандському форматі, щодо продовження перемовин з РФ в нормандському форматі", - повідомила вона.
Вона висловила сподівання, що потенційні ризики в такий спосіб будуть нівельовані.
Нагадаємо, Климпуш-Цинцадзе назвала безвідповідальними заяви щодо референдуму про діалог із РФ.