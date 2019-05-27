Віце-прем'єр очікує консультацій радників трьох лідерів "нормандського формату"

КИЇВ. 27 травня. УНН. З сьогоднішнього дня мають розпочатись консультації дипломатичних радників Президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо подальшої спільної позиції у нормандському форматі та щодо продовження перемовин в нормандському форматі з РФ. Про це заявила журналістам на відкритті другого Національного хакатону віце-прем’єр-міністр України з питань з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.