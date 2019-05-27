Климпуш-Цинцадзе назвала безвідповідальними заяви щодо референдуму про діалог із РФ

"Я вважаю що ті заяви, що стосуються і референдуму і щодо мирних перемовин з РФ є певним перекладанням відповідальності, яку має нести Президент, Глава держави, який відповідає за політикові безпеку держави та міжнародну політику держави на громадян, які не мають того обсягу інформації, на основі якої вони мають приймати рішення", - сказала віце-прем'єр.

Вона зауважила, що Україна вже має курс на досягнення стратегічних цілей - членства в ЄС і НАТО у Конституції.

З її слів, це саме та основа, яка зобов’язує Президента як гаранта Конституції її дотримуватись.

"Щодо референдумів, які стосуються мирних перемовин з РФ - такі заяви нагадують просту ситуацію: ми з вами пасажири в літаку, ми летимо в хорошій хмарності. Перед нами - гора, але про цю гору відповідно до показників обладнання знає тільки пілот - Президент країни. І тут він вирішує: давайте проведем референдум, чи нам варто підніматись, чи облітати, чи давайте летіти курсом, яким летимо", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Як на мене, це безвідповідально і призведе до серйозних руйнівних втрат для України як держави. Сподіваємося, що ці безвідповідальні заяви не матимуть реалізації в нашому житті", - додала вона.

Нагадаємо, глава Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан напередодні заявив, що остаточне рішення в переговорному процесі з Росією щодо Донбасу може бути винесено на референдум для ухвалення більшістю суспільства.

Згодом Зеленський роз'яснив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства.